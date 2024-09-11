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Trabzonspor'un Makedon yıldızı Enis Bardhi geleceğiyle ilgili kararını verdi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
11 Eylül 2024 16:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:56
Trabzonspor&#039;un Makedon yıldızı Enis Bardhi geleceğiyle ilgili kararını verdi

Trabzonspor'un Makedon orta sahası Enis Bardhi'ye Süper Lig ekibi Hatayspor talip olmuştu. Kariyerine bordo-mavili ekipte devam etmek isteyen Bardhi'nin Hatayspor'un teklifini geri çevirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor'un talip olduğu Enis Bardhi, bordo-mavili takımda kalma kararı aldı. Makedon futbolcunun Hatayspor'dan gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.

ENİS BARDHİ TEKLİFİ REDDETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip olmuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat görüştüğü Bardhi'nin teklifi reddettiği iddia edildi.

TRABZONSPOR'DA KALIYOR

Trabzonspor da Hatayspor'un teklifine sıcak bakmazken, futbolcunun da kariyerine bordo-mavili kulüpte devam etmek istediği belirtildi. 

91 MAÇTA 14 GOL-6 ASİST

Trabzonspor formasıyla 91 maça çıkan Enis Bardhi, 14 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında gösterilen 29 yaşındaki Makedon orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

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Kaynak: Fanatik
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