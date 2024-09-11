Trabzonspor'un Makedon yıldızı Enis Bardhi geleceğiyle ilgili kararını verdi
Trabzonspor'un Makedon orta sahası Enis Bardhi'ye Süper Lig ekibi Hatayspor talip olmuştu. Kariyerine bordo-mavili ekipte devam etmek isteyen Bardhi'nin Hatayspor'un teklifini geri çevirdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor'un talip olduğu Enis Bardhi, bordo-mavili takımda kalma kararı aldı. Makedon futbolcunun Hatayspor'dan gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.
ENİS BARDHİ TEKLİFİ REDDETTİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip olmuştu.
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat görüştüğü Bardhi'nin teklifi reddettiği iddia edildi.
TRABZONSPOR'DA KALIYOR
Trabzonspor da Hatayspor'un teklifine sıcak bakmazken, futbolcunun da kariyerine bordo-mavili kulüpte devam etmek istediği belirtildi.
91 MAÇTA 14 GOL-6 ASİST
Trabzonspor formasıyla 91 maça çıkan Enis Bardhi, 14 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında gösterilen 29 yaşındaki Makedon orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.