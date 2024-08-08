Trabzonspor'un Rapid Wien maçında tribünde gergin anlar yaşandı! Galatasaraylı taraftarlar dışarı çıkartıldı

08 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:20

Trabzonspor evinde Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu!

Trabzonspor evinde Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Rapid Wien'i sahasında ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Maçı Galatasaray formasıyla takip eden iki kadın futbolsever, Trabzonspor taraftarının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalınca gerginlik yaşandı.

İlk yarıyı bu şekilde izleyen iki seyirci, gelen tepkiler sonrası güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Taraftarın protesto şiddeti artış gösterince olay büyüdü.

Sonrasında da iki kadın seyirci, artan tepkiler neticesinde tribünlerden dışarı çıkartıldı.