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Trabzonspor'un Rapid Wien maçında tribünde gergin anlar yaşandı! Galatasaraylı taraftarlar dışarı çıkartıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:20
Trabzonspor&#039;un Rapid Wien maçında tribünde gergin anlar yaşandı! Galatasaraylı taraftarlar dışarı çıkartıldı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda evinde Rapid Wien'i ağırlarken tribünlerde hareketli anlar yaşandı. Galatasaray formasıyla mücadeleyi takip eden iki kadın futbolsever, Trabzonspor taraftarının yoğun tepkisi sonucunda dışarı çıkarıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Rapid Wien'i sahasında ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Maçı Galatasaray formasıyla takip eden iki kadın futbolsever, Trabzonspor taraftarının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalınca gerginlik yaşandı.

Trabzonspor - Rapid Wien maçı sırasında tribünde gergin anlar Galatasaray formalı seyirciler dışarı çıkarıldı...

İlk yarıyı bu şekilde izleyen iki seyirci, gelen tepkiler sonrası güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Taraftarın protesto şiddeti artış gösterince olay büyüdü.

Sonrasında da iki kadın seyirci, artan tepkiler neticesinde tribünlerden dışarı çıkartıldı.

Trabzonspor - Rapid Wien maçı sırasında tribünde gergin anlar Galatasaray formalı seyirciler dışarı çıkarıldı...

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Kaynak: tgrthaber.com
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