Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu imza için geldi

30 Temmuz 2024 20:48 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:52

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında evinde Slovak ekibi Ruzomberok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekip önemli bir transfere imza attı. Karadeniz ekibi, eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı.

OKAY YOKUŞLU İSTANBUL'DA

Sports Digitale'da yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

TRABZON'A GİDECEK

Milli futbolcunun bu gece saatlerinde ise Trabzon'a gideceği ifade edildi. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Trabzonspor'un Okay Yokuşlu transferi için West Bromwich'e ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu. Bordo mavililerin İngiliz ekibiyle 1,6 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

30 yaşındaki ön libero oyuncusu, 2018 tarihinde Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bordo-Mavili takım ile daha önce 106 maçta görev alan Okay Yokuşlu 10 gol ve 7 asist kaydetti.