Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza şehre geldi!

11 Eylül 2024 18:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:32

Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor'un Portekiz kulübü Braga'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Simon Banza Trabzon'a geldi. Banza, transferden olmasından dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım Trabzonspor'la beraber büyük bir işler başaracağız. Burada olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un hücum bölgesine yeni takviyesi Simon Banza, bordo-mavili takıma katılmak için Trabzon'a geldi.

Golcü futbolcu havaalanında yaptığı konuşmada, "Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım Trabzonspor'la beraber büyük bir işler başaracağız. Burada olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Banza Transfer süreciyle ilgili, "Trabzonspor'un bana olan ilgilisi vardı. Bende Trabzonspor'a gelmek adına kararlıydım. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Dolayısıyla transfer sürecim çok çabuk oldu." dedi.

99 NUMARAYI GİYECEK

28 yaşındaki futbolcu 99 numaralı formayı giyeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti, "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Gollerimle Trabzonspor'a katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş maçına hazırım."

TRABZONSPOR'DAN KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Simon Banza transferinin detayları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Braga'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon euro 3 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Yeni transfer Simon Banza ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 160 bin euro garanti ücret ve 840.000 euro imza ücreti ödeneceği duyuruldu.