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 | Suat Vilgen

Transfer bombasını Samsunspor patlatıyor! Süper Ligi devleri de peşindeydi

Süper Lig'de geçen sezonki performansıyla iz bırakan Samsunspor, gelecek sezona da iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da listesindeki Süper Lig yıldızını istiyor.

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Transfer bombasını Samsunspor patlatıyor! Süper Ligi devleri de peşindeydi
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 13:22

Uzun yıllar sonra yeniden yükseldiği 'de parmak ısırtan bir performansa imza atarak sezonu 3. tamamlayan , yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Karadeniz ekibi bu doğrultuda golcü takviyesini ilk sıraya koyarken gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi aldı.

Transfer bombasını Samsunspor patlatıyor! Süper Ligi devleri de peşindeydi

REY MANAJ İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Teknik direktör Thomas Reis'in raporu doğrultusunda kırmızı-beyazlılar geçen sezon ’da gösterdiği başarılı performansla Süper Lig devlerinin dahi listesine giren ’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Transfer bombasını Samsunspor patlatıyor! Süper Ligi devleri de peşindeydi
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BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Arnavut golcüye ve ’un da ilgi gösterdiği ancak bu transferi mutlaka bitirmek isteyen Samsunspor yönetiminin bu sezon PTT 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor ile masaya oturmak üzere olduğu bildirildi.

Transfer bombasını Samsunspor patlatıyor! Süper Ligi devleri de peşindeydi
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17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Sivasspor ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Arnavut santrfor geçen sezon 27 resmi maçta takımı adına 12 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

ETİKETLER
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#beşiktaş
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