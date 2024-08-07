Transfer yasağı kalkan Sakaryaspor, Alper Uludağ ile sözleşme imzaladı

07 Ağustos 2024 17:22 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:23

2024-25 sezonu öncesinde transfer yasağı bulunan Sakaryaspor’da gerekli maddi kaynak bulunarak yasak resmen kaldırıldı.

Yeşil-siyahlı takım yasağın kalktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, “Sakaryaspor Kulübü olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız transfer yasağının kaldırılması konusunu neticelendirmiş bulunmaktayız. Transfer yasağının kaldırılması için gerekli tüm maddi kaynakları sağladık. TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yasağımız resmen kaldırıldı. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden başta kulüp başkanımız Gökhan İn ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürler mi sunuyorum. Yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirmek adına yaptığımız transferlerin lisans işlemleri tamamlanmış olup, futbolcularımızın lisansları çıkartılmıştır. Taraftarlarımızın da büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediği yeni transferlerimizin takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ALPER ULUDAĞ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ'ı renklerine bağladı.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Uludağ, “Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Ben de bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan gururluyum ve elimden geleni yapacağım. Zorluklara alışık bir insanım ve karşıma çıkabilecek zorluklara da en güzel şekilde cevap vereceğimi umuyorum. Sakatsız, belasız bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Vekili Semih İlkis de transferin hayırlı olmasını diledi.