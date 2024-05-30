Süper Lig devinden Nabil Fekir sürprizi!

30 May 2024 16:51 - Güncelleme : 30 May 2024 16:52

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

TRABZONSPOR'DA NABİL FEKİR HAREKATI

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor, La Liga ekibi Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgileniyor.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismin transferiyle bizzat ilgilendiği ve taraftarı heyecanlandıracak bu ismi takıma kazandırmak için tüm şartları zorladığı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki yıldız orta sahanın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor'un ilgisinden memnun olduğu kaydedildi.

Bordo-mavililerin İspanyol ekibini ikna etmek için pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

5 sezondur Real Betis forması giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncunun yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

24 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Real Betis ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam eden Nabil Fekir , bu sezon forma giydiği 24 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında gösteriliyor.