Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın PFDK sevkleri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 20:18 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:11
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü ve Arda Turan'ı PFDK'ya sevk etti.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 9 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi.
Açıklamada Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.
TRENDYOL 1.LİG RAPORU
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK de PFDK'ye gönderildi.
Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.
Kaynak: tgrthaber.com