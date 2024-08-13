Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 19:45 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:48
TFF, Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını YouTube hesabından açıkladı.
46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.
Antalyaspor-Göztepe maçının VAR kayıtları
Kaynak: tgrthaber.com