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Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 19:45 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:48
Trendyol Süper Lig&#039;de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını YouTube hesabından açıkladı.

46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.

Antalyaspor-Göztepe maçının VAR kayıtları

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 2

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 3

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 4

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Kaynak: tgrthaber.com
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