Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu: İşte maç takvimi!
Trendyol Süper Lig’de verilen ara tamamlandı. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı. İşte 18. haftada cuma, cumartesi, pazar günleri oynanacak maç takvimi...
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı. Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
İŞTE TRENDYOL SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ
Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Süper Lig’de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Ocak Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır