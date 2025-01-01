Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu: İşte maç takvimi!

01 Ocak 2025 18:14 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:15

Trendyol Süper Lig’de verilen ara tamamlandı. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı. İşte 18. haftada cuma, cumartesi, pazar günleri oynanacak maç takvimi...

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Galatasaray, Milan Skriniar transferi için PSG ile anlaştı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler​ açıklandı. Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı. Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

İŞTE TRENDYOL SÜPER LİG​'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ

Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Süper Lig’de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Ocak Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır