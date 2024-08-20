Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:17
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamladı. Geride kalan ligin 2. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan maçlardaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.
VAR kayıtlarını aşağıdaki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz.
Kaynak: tgrthaber.com