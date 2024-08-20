Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

20 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:17

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan maçlardaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.

VAR kayıtlarını aşağıdaki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz.