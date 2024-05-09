Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 13:32 - Güncelleme : 09 May 2024 13:43
Süper Lig'in 36. haftasının hakemleri açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekipten Fenerbahçe'nin Kayserispor ile evinde oynayacağı maça Direnç Tonusluoğlu, Galatasaray'ın Karagümrük deplasmanına ise Bayarslan atandı.
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçlarının tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
İşte Süper Lig 36. hafta hakemleri:
- Fenerbahçe-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
- Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan
- Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın
- Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
- Konyaspor-Samsunspor: Kadir Sağlam
- Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
- Sivasspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek
- Kasımpaşa-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
- Hatayspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
- Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Kaynak: tgrthaber.com