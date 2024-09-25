Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta oynanacak olan 9 karşılaşmayı yönetecek hakemler açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belli oldu.
Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
27 Eylül Cuma:
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Maçlara iyi bakıp adil kararlar vermesi dileğiyle, özellikle de büyük maçlarda tarafsız kalmalarına dikkat edelim Umarım bu haftanın maçları heyecan dolu ve güzel geçer