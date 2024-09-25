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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 21:37 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 21:40
Trendyol Süper Lig&#039;de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta oynanacak olan 9 karşılaşmayı yönetecek hakemler açıklandı.

TFF​ Merkez Hakem​ Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belli oldu.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Süper Ligde 7nci haftanın hakemleri açıklandı

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Kaynak: tgrthaber.com
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Elif25 Eylül 2024 21:42

Maçlara iyi bakıp adil kararlar vermesi dileğiyle, özellikle de büyük maçlarda tarafsız kalmalarına dikkat edelim Umarım bu haftanın maçları heyecan dolu ve güzel geçer

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