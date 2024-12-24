Trendyol Süper Lig'de ayrılık! Yenilgi sonrası feshettiler

24 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:27

Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor​'da Rıza Çalımbay​ dönemi resmen sona erdi. Akdeniz ekibi, evinde lig sonuncusu Adana Demirspor​'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adamın sözleşmesini feshetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 maçta sadece 9 puan toplayabilen Bordo-Beyazlı takım Adana Demirspor yenilgisi sonrası taraftarının büyük tepkisini çekmişti.