Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori değişti

20 Ağustos 2024 18:45 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:55

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanarak tamamlandı. Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2-2 berabere kalırken Beşiktaş ve Galatasaray aldıkları galibiyetlerin ardından lige 2'de 2 yaparak başlangıç yapmış oldu.

İddaa Risk Yönetimi, haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

ORANLAR GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe 1.90'lık oranıyla favori gösterildi. Galatasaray ise 2.00'lik oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, 5.50'lik oranıyla İddia Risk Yönetimi tarafından üçüncü sırada gösterildi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranı ise 67.00 olarak gösterildi.