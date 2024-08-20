Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori değişti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori değişti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 18:45 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:55
Trendyol Süper Lig&#039;de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori değişti

Türk futbolunun en popüler ligi Trendyol Süper Lig'in geride kalan 2. haftasında 2'de 2 galibiyet alan Beşiktaş ve Galatasaray oldu. İddia Risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanarak tamamlandı. Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2-2 berabere kalırken Beşiktaş ve Galatasaray aldıkları galibiyetlerin ardından lige 2'de 2 yaparak başlangıç yapmış oldu.

İddaa Risk Yönetimi, haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

 

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi İşte favori

ORANLAR GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe 1.90'lık oranıyla favori gösterildi. Galatasaray ise 2.00'lik oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, 5.50'lik oranıyla İddia Risk Yönetimi tarafından üçüncü sırada gösterildi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranı ise 67.00 olarak gösterildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...