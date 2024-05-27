Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu en iyi 11'i belli oldu!

27 May 2024 21:59 - Güncelleme : 27 May 2024 22:04

Luka Doncic'li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı

Luka Doncic'li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı

Trendyol Süper Lig'inin Opta verilerine göre en iyi 11'i belli oldu. İşte sezonun en iyi 11'i..

1- Fernando Muslera (Galatasaray)

2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

3- Victor Nelsson (Galatasaray)

4- Djiku (Fenerbahçe)

5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

6- Lucas Torreira (Galatasaray)

7- Hajradinovic (Kasımpaşa)

8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)

9- Dries Mertens (Galatasaray)