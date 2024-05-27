Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu en iyi 11'i belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 21:59 - Güncelleme : 27 May 2024 22:04
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından en iyi 11 de belli oldu. Opta, tarihi rekorlara ve bireysel performanslara sahne olan sezonun en iyi 11'ini belirledi. İşte ligin en iyi 11'i...
Trendyol Süper Lig'inin Opta verilerine göre en iyi 11'i belli oldu. İşte sezonun en iyi 11'i..
1- Fernando Muslera (Galatasaray)
2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
3- Victor Nelsson (Galatasaray)
4- Djiku (Fenerbahçe)
5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
6- Lucas Torreira (Galatasaray)
7- Hajradinovic (Kasımpaşa)
8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)
9- Dries Mertens (Galatasaray)
10- Dusan Tadic (Fenerbahçe)
Kaynak: tgrthaber.com.tr