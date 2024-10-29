Trio ekibi Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakem kararlarını yorumladı! Penaltı ve kırmızı kart var mı?

29 Ekim 2024 13:23 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:24

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdüğü derbi maçın tartışmalı hakem kararlarını beIN Sport Trio ekibi yorumladı.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftası dev bir mücadele ile geride kaldı. Rams Park'ta oynana derbi maçta Galatasaray​, Beşiktaş​'ı 2-1 mağlup ederken hakem Arda Kardeşler​, verdiği ve vermediği kararlar gündeme oturdu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın söz konusu pozisyonları yorumları...

Sanchez'in Immobile'ye müdahalesinde hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon bir şiddetli hareket değil ama sportmenlik dışı bir hareket. Burada bir yumruk yok. Sol el yumruk şeklini almıyor. Faulle birlikte bir sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Bu tarz hareketlerde de gaddarlık, şiddet ve acımasızlık arıyoruz. Burada her iki eliyle yaptığı hamlede de bunlar yok. Ama bu sportmence olmayan bir hareket ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Pozisyon net bir faul ve sarı kart gerektirdiği ortada.

Davinson ve Osimhen'in Joao Mario'ya müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Davinson kontrolsüz bir şekilde atlayarak risk alıyor. Kayarak bu müdahale önce rakibin ayağına. Bu hareketin de faulle birlikte bir sarı kart olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Ben de bu dakikada bir sarı kart hak ettiğini düşünüyorum Galatasaraylı oyuncunun.

Bülent Yıldırım: Hakem rakibi tam karşıdan görmediği için belki ondan yanıldı. Bizim gördüğümüz gibi görseydi hakemin de sarı kart verebileceği bir pozisyondu.

Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Savunmacının sağ dizi, Icardi'nin sol baldırına bir darbe vuruyor. Icardi de sağ ayağıyla topu önüne alacakken bu yüzden bunu başaramıyor. Penaltı verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak beden bedene mücadelelerde VAR devreye girmez.

Bahattin Duran: Icardi daha önce davranıp rakibinin önüne geçiyor. Udokhai arkada kaldığı için rakibine dikkatsiz bir müdahalesi var. Benim için net penaltı. VAR müdahalesi kesinlikle olmaz.

Bülent Yıldırım: Topla oynamak istese de arkada kaldığı için riskli bir hamle diziyle Icardi'nin dizini bozduğunu, hamlesini kısıtladığını görmekteyiz. Bence penaltı.

Barış Alper Yılmaz'ın taç çizgisinde Svensson'a müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: Svensson'un niyeti hemen topu alıp oyuna sokmak. Barış da bunun çok iyi farkında. Bu yüzden de rakibine sportmenlik dışı müdahalede bulunuyor. Tartışmasız, net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Barış Alper'in bunu yapmasının bir amacı var. Başlaması muhtemel hızlı bir atağı kesmek. Bu sportmenlik dışı bir hareket. Karşılığı da sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Örnek bir sarı kart. Hakem bunu değerlendirebilmeliydi.

Beşiktaş'ın kırmızı kart beklediği pozisyonda sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Immobile gidecekken Barış Alper arkadan yüklendi. Muslera'nın itiraz için gelerek topa vurması sarı kart olmalıydı. Immobile topu göğsünde yumuşatmış, top yere inmiş ve sağ ayağıyla topu önüne alıp gidecek. Diğer Galatasaraylı oyuncu bence yakalayamaz ve Immobile tek vuruşta gol atabilir. Bu hareketin bariz gol şansını engellediğini ve Barış Alper'in sarı kart değil, kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum

Deniz Çoban: Bu oyunucu bu topa en fazla iki defa daha dokunur ve golü atabilir. Galatasaraylı oyuncunun, bu oyuncuya yetişebilme şansı hiç yok. Buna VAR'ın da müdahale etmesi lazım.

Bülent Yıldırım: Bu şarj arkadan olduğu için faul. Topun kontrol olasılığı faul olmasaydı çok çok yüksek. Bu pozisyon bariz gol şansı.

Davinson Sanchez'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Davinson'un yaptığı müdahale yalnızca bir faul. Ama devamında Davinson hakemin kararını protesto etmek için topa vuruyor. Bunun devamında da Arda Kardeşler çok doğru bir sarı kart gösterdi. Davinson'a çok gecikmiş bir sarı kart oldu.

Deniz Çoban: Bu, her şekilde sarı kartsız geçilecek bir pozisyon değil. Nihayet dördüncü defada kartı gördü Galatasaraylı oyuncu.

Barış Alper Yılmaz'a ikinci sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Buradaki çekme Kaan Ayhan'a gösterdiği sarı karttan daha uzun süreli. Öncesinde Torreira'nın Semih'in ayağına basması da sarı kartlık bir hareket. Burada yardımcı hakemin açısı daha iyi. Arda Kardeşler'i "hocam sarı" diyerek uyarmalıydı.

Bahattin Duran: Bu hareket yüzde yüz bir ikinci sarı kart ve kırmızı kartla ihraç gerektiriyor. Lucas Torreira'nın ayağa basmadan sarı kart, Barış Alper'in de forma çekmeden ikinci sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Torreira'nın topla oyadıktan sonra yaptığı gecikmiş basma sarı kart. Ardından Semih kurtulmuş giderken rakip oyuncunun topa yetişme şansı yok. Net bir ikinci sarı kart olduğu fikrindeyim ben de.

Gedson'un yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?