Trio ekibinden Fenerbahçe - Rizespor maçı hakemine geçer not! Galatasaray sert tepki göstermişti

03 Şubat 2025 10:07 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:37

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı tartışmalı pozisyonları Trio ekibi tarafından masaya yatırıldı. Galatasaray'ın ve Rizespor'un sert tepki gösterdiği kritik hakem ve VAR kararlarına Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'dan geçer not geldi. İşte o yorumlar...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin skoru 2-0'dan 3-2'ye getirerek gerçekleştirdiği müthiş geri dönüşten çok hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Galatasaray'ın maç sonrası hakeme yönelik sert açıklaması , tartışmaları daha da alevlendirdi. Ancak pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendiren Trio programı ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçın hakemi Burak Pakkan'ın kritik kararlarını büyük ölçüde doğru buldu. İşte Trio ekibinin Fenerbahçe - Çaykur Rizesppor maçı yorumları...

"AMRABAT'I EN AZINDAN UYARMALIYDI"

-Amrabat'ın Olawoyin'e müdahalesinde faul yeterli mi?

Bahattin Duran: Sınırda bir hareket. Ben bu pozisyonu yalnızca maçın hikayesine bakmadan görsem sarı kart daha doğru olur dedim. Maç başı olduğu için hakemin Amrabat'ı en azından ciddi şekilde uyarmasını beklerdim.

Bülent Yıldırım: Gecikmiş müdahale. Kontrolsüz faul. Sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Kontrolsüz hamle. Faul yeterli değil. Sarı kart olmalı. En azından ikaz etseydi, oyunun hemen başı.

"GHEZZAL'A SARI KART GEREKİRDİ"

-Ghezzal'ın Levent Mercan'a müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Ghezzal, elini baş bölgesine koyuyor, daha sonra Levent'in gözüne eli geliyor. Kontrolsüz faul, sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Başından sonuna izleyince, göze gelebilir, sonuçları ağır olabilir, kontrolsüz faul ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Parmaklar, Levent'in gözüne temas etmiş. Ancak, bu haliyle sarı kart gerekir.

"ATAK FAZI COK FAZLA DEĞİŞTİ"

-Rize'nin golü öncesi Samet'in Dzeko'ya faulü var mı? Gol iptal edilmeli miydi?

Bahattin Duran: Hakemin 11. dakikada 44. saniyede faul vermesi gerekirdi. Top Fenerbahçe'de kaldı. Fenerbahçe, ikinci golü yedi bu pozisyondan sonra. Top Fenerbahçe'den Rizespor'a geçecek, Rizespor'dan Fenerbahçe'ye... Atak fazı defalarca bitti. O faulle golün çok bir alakası kalmadı. 2-3 defa takımlar arasında top yer değiştirdi. Sonrasında gol olduğu için bunu analiz etmek istedik.

Deniz Çoban: Atak fazı çok değişti. O faulle golü bağlamak doğru değil.

"VÜCUDA EN UFAK TEMAS YOK, ALDATMA"

-Hakemin, Olawoyin'in hakemi aldatmaya yönelik hareketten verdiği sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Aldatmaya yönelik hareket. Hakemle aynı fikirdeyim. Skriniar'ın Olawoyin'e teması yok. Her iki ayağını büküp kendini bıraktı. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptı. Karar kesinlikle doğru.

Deniz Çoban: Net bir aldatma, net bir sarı kart. Tartışmasız.

Bülent Yıldırım: UEFA'nın el kitapçığında, aldatma için ne deniyor; temas hiç olmayabilir, teması hücum oyuncusunu başlatabilir, vücuduna ufak bir teması abartarak hakeme gösterebilir. Tartışmasız sarı kart, baştan sona örnek uygulama.

"KONTROLSÜZ HAREKETİN TARİFİ BU"

Mocsi'nin En-Nesyri'ye müdahalesinde sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Topla oynayabilirsiniz ama bir ayağınızla topla oynayıp diğeriyle rakibi süpüremezsiniz. Ciddi sakatlık olabilir. Arkadan böyle gelemezsiniz, gelirseniz sonucuna katlanırsınız. Topla oynadı diyemezsiniz.

Bahattin Duran: Bir ayağı önde, diz kırık değil, tabanla gelse kartın rengi değişir. Hareketin tümü kontrolsüz. Dizinizle rakibinize zarar verici bir hareket yapabilirsiniz. Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareketin tarifi bu. Mocsi'nin iki ayağı zeminde değil, Kontrolsüz faul bu. Sağlık riski var. Sarı kart doğru.

"VAR MÜDAHALESİ YÜZDE 100 DOĞRU"

-Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve verilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Savunma yapan oyuncular, topa sırtlarını dönüp rakibi kollamakla meşguller. Top gelse kafasına düşecek. Bu pozisyon penaltı. Olawoyin, Skriniar'ı tuttu. Bedenini, kafasını koyarak gitmesin diye her şeyi yaptı. Bu tartışmasız penaltı. VAR müdahalesi doğru. Topsuz alanda yapılan ihlalin karşılığı da tartışmasız sarı kart. Olawoyin'in ilk sarısı da, ikinci sarısı da doğru.

Bülent Yıldırım: Olawoyin'in ihlali amatörce, 2-0 öndesiniz. Rakibi belirgin şekilde, etkili ve kuvvetli, topla oynama niyeti olmaksızın, uzun süre tutuyorsunuz. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru. Sahada görülse daha iyi olurdu. Topsuz alan ihlallerinde prensip olarak sportmenliğe aykırı kategoridedir, ikinci sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Sol eliyle sardı, kafasını da yasladı, sağ eliyle belden kavradı, vücudunu boynunu kafasını yaslamış Skriniar'a, topa hiç bakmadı. Sahada tartışmasız penaltı. VAR doğru, penaltı doğru, ikinci sarı kart doğru.

"AMRABAT KRAMPONA BASTI"

-Amrabat'ın Ghezzal'a faulünde sarı kart doğru mu, kırmızı verilebilir miydi?

Bahattin Duran: Sarı kartı yeterli buluyorum. Neden? Kramponun alt kısmının uç bölgesiyle bastı, güç transferinin tamamı yok, tabanının yarısı yerde, basıp gücünü aktarsa kırmızı olur ama bu şekliyle sarı kart.

Deniz Çoban: Bu pozisyon klasik bir sarı kart. Topuk yerde, diz kırık. Penaltı pozisyonunu hakem vermedikten sonra bu pozisyon yaşandı. Kontrolsüz hareket bakidir, sarı kart kalır.

Bülent Yıldırım: Amrabat krampona bastı. Biraz daha yukarıda bir bölgeye olsa kırmızı kart olur.

"BEN OLSAM BEN DE ATARDIM"

-Rachid Ghezzal'ın kırmızı kartında hakem kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ghezzal kendini yere bıraktı. Bu çok uzadığı için hakem sarı kartı eline aldı zaten. Daha oyuncu değişikliği olmadan Ghezzal'a kart göstereceği belli, aralarında bir diyalog yaşandı. Sarı kartı gösterdikten sonra Ghezzal, doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi, alkış sonrasında. Ghezzal, sosyal medya hesabından da paylaşmış, 'f' ile başlayan 'off' ile biten bir küfür etmiş. Hakemin yüzüne karşı bu küfrü ettiyseniz, bizim kültürümüzde bir küfür bu. Burada yıllardır oynuyorsanız, bunun küfür olduğunu biliyorsunuz. Yakın mesafeden hakemin yüzüne karşı söylerseniz ihraç edilirsiniz. Bence doğru.

Bülent Yıldırım: 1-2 metreden, maksimum 3 metreden hakemin yüzüne bu ifadeyi söyledi. Kültürel lafına katılmıyorum. Bu mesafede bu 'f' ile başlayan kelimenin kültürü olmaz. . İki metre mesafeden 'f' ile başlayan sözü söylüyorsun. Ben olsam ben de ihraç ederdim.

Deniz Çoban: Bu bahsi geçen söz, Avrupa'da küfür değilmiş, bizim kültürümüzde küfür. Ben bir takımın sorumlusu olsam, ilk yabancı futbolcu aldığımda ona derim ki bu söz bizim kültürümüzde küfürdür, hakeme karşı kullanmayın. Ben hakem olsam ben de atardım. Onur kırıcı, aşağılayıcı bir ifade bu.