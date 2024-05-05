Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor’un yeni hocası belli oldu!

05 May 2024 20:42 - Güncelleme : 05 May 2024 20:43

Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu göreve Coşkun Demirbakan'ı getirdi.

Demirbakan, daha önce Sakaryaspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev almıştı. Son olarak Düzcespor'u çalıştıran teknik adam, Sakarya'da zorlu bir görevin üstesinden gelmeye çalışacak.

KULÜP RESMİ HESABI DUYURDU!

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Coşkun Demirbakan!” denildi.