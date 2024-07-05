Türk halkından Merih Demiral'a bozkurt işareti desteği! Yapılan araştırma dikkat çekti

05 Temmuz 2024 17:56 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 18:18

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi! "Hukuk dışı ve siyasi bir karar"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi! "Hukuk dışı ve siyasi bir karar"

EURO 2024 son 16 turu maçında Merih Demiral'ın maç sonunda bozkurt işareti ile galibiyet sevinci hakkında UEFA tarafından 2 maç men cezası verildi. Bu karar sonrası bozkurt işareti Türkiye'nin gündemine oturdu. Areda Survey araştırma şirketi, bu olaydan hemen sonra bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre;

- Türk halkının yüzde 77,2’si Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor.

- Yüzde 79’u bu işaretin Avusturya’da yasak olmasını yanlış bulurken yüzde 67,3’ü Avrupa’da yaşayan Türklere karşı ırkçılık yapıldığını savunuyor.

- Türkiye-Avusturya maçından sonra yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya maça gidecek olması Türk halkının yüzde 72,8’i tarafından destek görüyor!

TÜRKLER, BOZKURT İŞARETİNİN YASAK OLMASINA TEPKİLİ

Areda Survey araştırma şirketi, Merih Demiral’ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili sıcağı sıcağına bir araştırma gerçekleştirdi! Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 77,2’si Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Yüzde 22,8’i ise bu fikre katılmıyor ve bu işareti ırkçı bir hareket olarak değerlendiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 79’u, Türklere özgü olan bozkurt işaretinin Avusturya’da yasak olmasına tepkili! Yüzde 21’i ise bu yasağı doğru buluyor.

ERDOĞAN'IN MAÇA GİTMESİ OLUMLU KARŞILANDI

Araştırmada,

Türklerin Avrupa’daki varlığı da irdeleniyor ve katılımcıların yüzde 67,3’ü, Avrupa’da yaşayan Türklere karşı ırkçı bir tutumun var olduğunu söylüyor.

Yüzde 32,7’sine göre ise Avrupa’da böyle bakış açısı yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Avusturya maçında yaşanan olaylardan sonra şampiyonayı takip etmek için Almanya’ya gidecek olması, Türk halkının yüzde 72,8’i tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve Erdoğan’ın takımına ve ülkesine sahip çıktığını göstermeye gittiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27,2’si ise, bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor ve Erdoğan’ın Avrupa şampiyonasına gitmek istemesinin olayları daha da artıracağını düşünüyor.