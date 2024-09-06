Türkiye 10 kişi tamamladığı maçta Galler ile 0-0 berabere kaldı!

06 Eylül 2024 23:28 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 23:45

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Grubu açılış maçında Galler deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 1. hafta maçında Galler'e konuk oldu.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ise 62. dakikada futbolcumuz Barış Alper Yılmaz ikinci sarı kartı görerek kırmızı karttan oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve UEFA Uluslar Ligi B Grubu'na iki takımda 1 puan ile başladı.

İZLANDA, KARADAĞ'I 2 GOLLE GEÇTİ

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerimizden İzlanda, diğer rakibimiz olan Karadağ'ı 2-0'lık skorla geçerek 3 puanı aldı. Bu skorla birlikte B Grubunda 3 puan ile zirveye oturdu.

İzlanda, 39. dakikada Oskarsson ve 58. dakikada Thorsteinsson'un ayağından bulduğu gollerle Karadağ engelini geçti.

B Grubu

1- İzlanda 3 puan

2- Türkiye 1 puan

3- Galler 1 puan

4- Karadağ 0 puan

BARIŞ ALPER YILMAZ KIZARDI

Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 31. dakikasında maçtaki ilk sarı kartını gördü. İkinci yarıda ise 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bırakarak sahayı terk etti.

BAŞKAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı maçta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı tribünden takip etti.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

CRAİG BELLAMY, GALLER'İN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galler'in yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Craig Bellamy, milli takımın başında ilk karşılaşmasına Türkiye ile çıkmış oldu.

Bellamy, iki ay önce Rob Page'in yerine göreve getirilmişti.