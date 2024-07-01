Türkiye-Avusturya maçı öncesi Almanya'da tepki çeken karar!

01 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:36

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

A Milli Takım'ın genç yıldızları çeyrek final için umutlu: "Rövanşı alacağız"

A Milli Takım'ın genç yıldızları çeyrek final için umutlu: "Rövanşı alacağız"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek.

Yarın 22.00’de Leipzig Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesi Almanya'da alınan karar Türk sporseverleri kızdırdı.

YAYIN HAKLARINI ALAN MAGENDA MAÇI ŞİFRELİ YAYINLAYACAK

3.5 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da millilerimizin maçı için yayın haklarını Magenda TV aldı.

Karşılaşmaya ilginin yoğun olmasını bekleyen kanal yönetimi mücadeleyi şifreli olarak yayınlayacak.

MEYDANLARDA DA İZLENMESİ YASAKLANDI!

Kritik maçın şifreli yayınlanacak olması sebebiyle mücadelenin meydanlarda kurulacak olan dev ekranlarda yayınlanması da yasaklandı.

TÜRK FUTBOLSEVERLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kanal yönetimin bu kararına tepki gösteren ve mücadeleyi kalabalıklar halinde dışarıda izlemek istediklerini söyleyen Türk taraftarlar bu karara tepki göstererek karardan dönülmesini istedi.