Türkiye Bisiklet Federasyonunda yeni dönem başladı!

08 Ekim 2024 18:44 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:45

Türkiye Bisiklet Federasyonunda olağan genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre yeniden başkanlığına seçilen Emin Müftüoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, toplantıya katılımlarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yönetim kurulu toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve yeni dönemde yapılacak organizasyonlar, projeler, çalışmalar, yenilikler ile gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapılan görev dağılımı sonucunda başkan vekili Fikret Hayali, yol bisikletinden sorumlu asbaşkan Metin Cengiz, dağ bisikletinden sorumlu asbaşkan ise Yusuf Alperen Ayar oldu.