Türkiye - Galler maçı 11'leri açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 20:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:51
A Milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşıyor. İşte açıklanan ilk 11'ler...
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız evinde Galler ile karşılaşıyor.
11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Johnson, Wilson
Kaynak: tgrthaber.com