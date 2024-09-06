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Türkiye - Galler maçı 11'leri açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 20:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:51
Türkiye - Galler maçı 11&#039;leri açıklandı!

A Milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşıyor. İşte açıklanan ilk 11'ler...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız evinde Galler ile karşılaşıyor.

11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Johnson, Wilson

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Kaynak: tgrthaber.com
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