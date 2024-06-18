Türkiye - Gürcistan canlı maç anlatımı!

18 Haziran 2024 19:00 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 19:47

Türkiye, Gürcistan karşısında EURO 2024 macerasına başladı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

18.06.2024 19:00

1' İlk düdük geldi.

6' Hakan Çalhanoğlu'nun soldan kullandığı kornere Kaan Ayhan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

9' Arda Güler'in soldan kullandığı kornere Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

10' Millilerimizin ilk tehlikeli atağı ceza sahası dışından Kaan Ayhan'dan geldi. Kaan'ın şutu direkten döndü.

12' Gürcistan atağında ceza sahası dışından çekilen şut Abdülkerim Bardakcı'ya çarptı ve Mert Günok'u kontrpiyede bıraktı ancak deneyimli kaleci sağına uzanıp topu kornere çeldi.

14' Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla şutunu çekti, top kaleci Mamardashvili'nin üstüne gitti.

25' Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya savunma kafayla uzaklaştırdı. Havada seken topa gelişine sağ ayağıyla vuran Mert Müldür topu 90'a göndererek maçta durumu 1-0'a getirdi.

27' Golden 1 dakika sonra bu kez Kenan Yıldız'la ağları bulduk ancak VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi

32' Sağ kanattan gelişen Gürcistan atağında ceza sahası içine çevrilen topu Mikautadze tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

36' Gürcistan 2. gole yaklaştı: Kabakadze'nin sağdan çevirdiği topa Mikautadze vurdu, top Mert Günok'un sağından auta gitti.

45' İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.