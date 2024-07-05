Türkiye-Hollanda maçına damga vuracak! Türkler İstiklal Marşı'nda Avrupa'ya 'Bozkurt' ile kafa tutacak!

05 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:44

Avusturya-Türkiye maçında 2 golle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, maç bitiminde Bozkurt işaretiyle sevincini gösterdi.

Kameralara yansıyan Bozkurt işaretli poz sonrası Avrupa medyası ve UEFA Merih Demiral'ı hedef aldı. Daha sonra UEFA Avusturya maçı sonrası Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Bu haber sonrası Türk taraftarları sosyal medyada Hollanda maçı için "Bozkurt" hazırlığında olacağına dair paylaşımlar yaptı.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINA DAMGA VURACAK!

Türkiye-Hollanda maçında İstiklal Marşı okunacağı sırada Türk taraflar "Bozkurt" işaretiyle tüm dünyaya cevap vereceğine dair paylaşımlar sosyal medyada yer aldı.

Avrupa medyasına Bozkurt işaretiyle cevap vermeye hazırlanan Türk taraftarlar 6 Temmuz Cumartesi günü tek yürek olacak. Almanya'da oynanacak olan maç öncesi Türk vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaşımlarını artırdı.

BOZKURT'UN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ!

UEFA ve Avrupa medyası "Bozkurt" işareti hakkında ise terör örgütü ifadelerini kullandı. Türk tarihinde önemli bir simge olan Bozkurt işareti Göktürklerin devlet bayrağında yer alan savaşı, mücadeleyi ve özgür ruhu temsil eder.

Mitolojik anlatımlarda Türk milletinin her savaşında Kurtlar ortaya çıkar. Bu yüzden çadırlarına bile kurt başını simgeleyen direkler koyulurdu. Bu simgelere de Bozkurt denilirdi.