Türkiye-İzlanda maçına Arnavut hakem atandı

06 Eylül 2024 18:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:15

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Mücadelede Arnavut hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda İzlanda ile kozlarını paylaşacak.

MAÇA ARNAVUT HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ

İzmir'de saat 21.45’te oynanacak olan maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.