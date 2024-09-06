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Türkiye-İzlanda maçına Arnavut hakem atandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 18:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:15
Türkiye-İzlanda maçına Arnavut hakem atandı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Mücadelede Arnavut hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda İzlanda ile kozlarını paylaşacak.

MAÇA ARNAVUT HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ

İzmir'de saat 21.45’te oynanacak olan maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Selma 6 Eylül 2024 19:35

İzlanda maçı heyecan verici olacak umarım iyi bir mücadele verirler A Milli Takımı desteklemek için İzmir'e gidip maç izlemeye giderim

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