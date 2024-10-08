Türkiye-Karadağ maçının hakemi açıklandı!

08 Ekim 2024 18:16 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:23

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu.

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UEFA​'nın yaptığı açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.