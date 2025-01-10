Türkiye Kupası'nda ilk hafta sona erdi: İşte puan durumu
Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk maçlar tamamlandı. Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Antalyaspor, ilk haftayı lider olarak tamamladı.
Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda Konyaspor ve D Grubu'nda Antalyaspor, haftayı lider kapattı.
Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puanlar şöyle:
A Grubu:
Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
Fatih Karagümrük-Rizespor: 1-0
Trabzonspor-Alanyaspor: 3-0
B Grubu:
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Gaziantep FK-İstanbulspor: 4-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
C Grubu:
Eyüpspor-Boluspor: 1-0
Galatasaray-Başakşehir: 2-2
Çorum FK-Konyaspor: 0-1
D Grubu:
Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
Kırklarelispor-Bodrum FK: 4-4