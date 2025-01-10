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Türkiye Kupası'nda ilk hafta sona erdi: İşte puan durumu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ocak 2025 04:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 03:43
Türkiye Kupası&#039;nda ilk hafta sona erdi: İşte puan durumu

Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk maçlar tamamlandı. Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Antalyaspor, ilk haftayı lider olarak tamamladı. 

Türkiye Kupası​'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe​, Kasımpaşa​'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

A Grubu'nda Trabzonspor​, B Grubu'nda Gaziantep FK​, C Grubu'nda Konyaspor ve D Grubu'nda Antalyaspor, haftayı lider kapattı.

Türkiye Kupası'nda ilk hafta sona erdi: İşte puan durumu - 1. Resim

Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puanlar şöyle:

A Grubu:

Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Rizespor: 1-0

Trabzonspor-Alanyaspor: 3-0

B Grubu:

Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1

Gaziantep FK-İstanbulspor: 4-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

C Grubu:

Eyüpspor-Boluspor: 1-0

Galatasaray-Başakşehir: 2-2

Çorum FK-Konyaspor: 0-1

D Grubu:

Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1

Kırklarelispor-Bodrum FK: 4-4

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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