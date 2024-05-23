Türkiye Kupasını evine götüren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

23 May 2024 23:43 - Güncelleme : 23 May 2024 23:53

Türkiye Kupası'nı kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Türkiye Kupası'nı kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off'tan başlayacak olan Beşiktaş, bu turda başarılı olursa adını gruplara yazdırabilecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:

Ajax (Hollanda)

Braga (Portekiz)

Union St. Gilloise (Belçika)

Sparta Prag (Çekya)

Partizan (Sırbistan)

Malmö (İsveç)

LASK Linz (Avusturya)

Molde (Norveç)

Viktoria Plzen (Çekya)

Sheriff (Moldova)

APOEL (Kıbrıs)

PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA

Play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.