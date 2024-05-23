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Türkiye Kupasını evine götüren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 23:43 - Güncelleme : 23 May 2024 23:53
Türkiye Kupasını evine götüren Beşiktaş&#039;ın Avrupa Ligi&#039;nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek için Play-Off'ta ön eleme maçları oynayacak. Kara-Kartal'ın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off'tan başlayacak olan Beşiktaş, bu turda başarılı olursa adını gruplara yazdırabilecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ 

Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:

  • Ajax (Hollanda)
  • Braga (Portekiz)
  • Union St. Gilloise (Belçika)
  • Sparta Prag (Çekya)
  • Partizan (Sırbistan)
  • Malmö (İsveç)
  • LASK Linz (Avusturya)
  • Molde (Norveç)
  • Viktoria Plzen (Çekya)
  • Sheriff (Moldova)
  • APOEL (Kıbrıs)

PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA

Play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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