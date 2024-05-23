Türkiye Kupasını evine götüren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 23:43 - Güncelleme : 23 May 2024 23:53
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek için Play-Off'ta ön eleme maçları oynayacak. Kara-Kartal'ın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etti.
UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off'tan başlayacak olan Beşiktaş, bu turda başarılı olursa adını gruplara yazdırabilecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:
- Ajax (Hollanda)
- Braga (Portekiz)
- Union St. Gilloise (Belçika)
- Sparta Prag (Çekya)
- Partizan (Sırbistan)
- Malmö (İsveç)
- LASK Linz (Avusturya)
- Molde (Norveç)
- Viktoria Plzen (Çekya)
- Sheriff (Moldova)
- APOEL (Kıbrıs)
PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA
Play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr