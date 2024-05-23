Türkiye Kupası'nı kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacak?
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 23:30 - Güncelleme : 23 May 2024 23:36
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son dakika golüyle mağlup olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma şansını kaybetti. Bordo-mavililer, hangi turdan turnuvaya katılacak? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olarak kupayı ezeli rakibine kaptırdı.
FIRTINA, AVRUPA LİGİ'NE 2. TURDAN BAŞLAYACAK
Ligi 3. sırada tamamlamayı garantilen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürseydi gelecek sezon Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacaktı.
Bu şansı kullanamayan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi macerasına ikinci turdan start verecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr