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Türkiye - Portekiz 11'ler belli oldu! Arda Güler kadroda yok

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:30
Türkiye - Portekiz 11&#039;ler belli oldu! Arda Güler kadroda yok

Türkiye, F Grubu ikinci maçında Portekiz karşısında sahaya çıkıyor. İki takımın 11'leri belli oldu. Arda Güler 11'de yer almadı.

Türkiye A Milli takımımız EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

SON MAÇI KAYBETMİŞTİK

İki takım arasındaki son maç 24 Mart 2022'de oynandı.

Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazanmıştı.

F GRUBUNUN SON HAFTA FİKSTÜRÜ

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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