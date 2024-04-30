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30 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:02

Tuzlasporlu 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Tuzlaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tuzlasporlu 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ’yasa dışı bahis’ ’kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 2020-2021 sezonunda forma giyen 5 futbolcuyu da tanık olarak ifade vermeye çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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