Twente - Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

01 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:07

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynayacağı Twente maçını yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi​ 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe​, Hollanda ekibi Twente​'ye konuk olacak.

Perşembe günü saat 22.00'de De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelenin hakem kadrosu açıklandı.

FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh’ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

wente - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Stuart Attwel, AVAR'da da David Coote oturacak.