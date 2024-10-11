U21 Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı rahat geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 21:25 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 21:28
U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun 9. hafta maçında Letonya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. U21 Türkiye'nin gollerini Erencan, Bartuğ ve Poyraz kaydetti.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun 9'uncu haftasında U21 Milli Futbol Takımı ile Letonya karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanan taraf 3-0'lık skorla ay-yıldızlılar oldu.
U21 Milli Futbol Takımı'nın gollerini 36. dakikada Erencan Yardımcı, 57. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
Bu sonucun ardından U21 Milli Futbol Takımı puanını 13'e yükseltti. Letonya ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com