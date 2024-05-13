UEFA Avrupa Ligi finalinde Istvan Kovacs düdük çalacak
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 19:17 - Güncelleme : 13 May 2024 19:18
Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.
İtalyan ekibi Atalanta ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'da Dublin Arena'da karşı karşıya gelecek.
2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakemler duyuruldu.
AVRUPA LİGİ FİNALİ KOVACS'IN
Zorlu karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile
Mihai Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olacak. VAR koltuğunda Pol van Boekel, AVAR'da Catalin Popa görev alacak.
KONFERANS LİGİ FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ
39 yaşındaki Istvan Kovacs, Roma ile Feyenoord arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetmişti. Rumen hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı