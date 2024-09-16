UEFA Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finale tek Türk takımı kaldı!

16 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:54

UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale çıkma ihtimalleri hesaplandı. Football Meets Data'nın yayınladığı listeye göre çeyrek finalde sadece tek Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi​'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte açıkladı.

Habere göre; bir temsilcimiz çeyrek finale yükselirken diğer iki temsilcimiz bu etaba ulaşamayacak.

İşte o sıralama:

8- Eintracht Frankfurt​ - %35

7- Porto​ - %40

6- Athletic - %40

5- Lazio - %42

4- Manchester United - %43

3- GALATASARAY - %43

2- Roma - %44

1- Tottenham Hotspur - %50

17- FENERBAHÇE - %22 (Sarı-lacivertliler, olasılıklara göre çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi)

31- BEŞİKTAŞ - %7 (Siyah-beyazlılar da tıpkı Fenerbahçe gibi çeyrek finalin dışında gösterildi.)