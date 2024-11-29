UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da sahaya çıktığı gecede maçlar tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFAAvrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında 18 maç oynandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 5. hafta maçlarında sahaya çıktı.
Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.
Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
5. HAFTANIN SONUÇLARI
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Lazio-Ludogorets: 0-0
AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1
Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4
Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2
Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0
Anderlecht-Porto: 2-2
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3
RFS-PAOK: 0-2
Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2
Tottenham-Roma: 2-2
Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2
Real Sociedad-Ajax: 2-0
Braga-Hoffenheim: 3-0
Ferencvaros-Malmö: 4-1
Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2
Nice-Rangers: 1-4
Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1
FCSB-Olympiakos: 0-0