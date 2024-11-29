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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Kasım 2024 05:47 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 06:28
UEFA Avrupa Ligi&#039;nde 5. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da sahaya çıktığı gecede maçlar tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFAAvrupa Ligi​'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında 18 maç oynandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş​, Fenerbahçe​ ve Galatasaray​ 5. hafta maçlarında sahaya çıktı.

Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar​ ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.

Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları - 1. Resim

Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.

5. HAFTANIN SONUÇLARI

Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lazio-Ludogorets: 0-0

AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1

Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2

Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0

Anderlecht-Porto: 2-2

Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3

RFS-PAOK: 0-2

Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2

Tottenham-Roma: 2-2

Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2

Real Sociedad-Ajax: 2-0

Braga-Hoffenheim: 3-0

Ferencvaros-Malmö: 4-1

Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2

Nice-Rangers: 1-4

Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1

FCSB-Olympiakos: 0-0

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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