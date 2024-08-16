UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

16 Ağustos 2024 00:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:21

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Lugano, bu sezon diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mağlup olarak kaybetmişti. İsviçre takımı geçen sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaşmış ve deplasmanda kazanmasının yanı sıra kendi sahasında kaybetmişti.

Öte yandan Türk takımlarımız Avrupa'da eleme turlarında İsviçre takımları ile karşılaşacak.

Galatasaray - Young Boys (Şampiyonlar Ligi)

Beşiktaş - Lugano (Avrupa Ligi)

Trabzonspor - St. Gallen (Konferans Ligi)