UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 00:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:21
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı takım play-off turunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elediği İsviçre takımı Lugano ile eşleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Lugano, bu sezon diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mağlup olarak kaybetmişti. İsviçre takımı geçen sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaşmış ve deplasmanda kazanmasının yanı sıra kendi sahasında kaybetmişti.
Öte yandan Türk takımlarımız Avrupa'da eleme turlarında İsviçre takımları ile karşılaşacak.
Galatasaray - Young Boys (Şampiyonlar Ligi)
Beşiktaş - Lugano (Avrupa Ligi)
Trabzonspor - St. Gallen (Konferans Ligi)
Kaynak: tgrthaber.com