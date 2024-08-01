UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 23:35 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:40
UEFA Avrupa Liginde 2. ön eleme turu maçları oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu maçları oynanan 8 karşılaşma ile son buldu.
Temsilcimiz Trabzonspor, evinde Ruzemberok'u 1-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Trabzonspor'un bir sonraki rakibi ise Rapid Wien oldu.
İşte diğer karşılaşmaların sonuçları...
Elfsborg 2-0 Sheriff
Silkeborg 3-2 Molde
Tikva 0-5 Braga
Botev Plovdiv 0-4 Panathinaikos
Cercle Brugge 1-0 Kilmarnock
Vojvodina 1-3 Ajax
Rijeka 1-0 Hunedoara
Rapid Wien 6-1 Wisla Krakow
Trabzonspor 1-0 Ruzemberok
Kaynak: tgrthaber.com