UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları!

01 Ağustos 2024 23:35 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:40

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu maçları oynanan 8 karşılaşma ile son buldu.

Temsilcimiz Trabzonspor, evinde Ruzemberok'u 1-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Trabzonspor'un bir sonraki rakibi ise Rapid Wien oldu.

İşte diğer karşılaşmaların sonuçları...

Elfsborg 2-0 Sheriff

Silkeborg 3-2 Molde

Tikva 0-5 Braga

Botev Plovdiv 0-4 Panathinaikos

Cercle Brugge 1-0 Kilmarnock

Vojvodina 1-3 Ajax

Rijeka 1-0 Hunedoara

Rapid Wien 6-1 Wisla Krakow

Trabzonspor 1-0 Ruzemberok