UEFA Avrupa Ligi'nde sıralama simüle edildi: İlk 8'de tek Türk takımı var!
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanacak maçlar sonrası oluşacak sıralama simüle edildi. Football Meets Data'nın yayınladığı sıralamaya göre ilk 8'te yer alarak direkt son 16 turuna yükselebilecek tek Türk takımı oldu. İşte o sıralama...
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti.
3 büyük takımımızın yer aldığı sıralamada, bir takımımız direkt son 16 turuna yükselirken bir takımımız play-off turuna kaldı. Bir temsilcimiz ise lig aşamasında Avrupa kupalarına veda etti.
İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri:
(İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arasında kalan takımlar son 16 turu için play-off oynayacak. 25-36 arasındaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.)
1- Tottenham Hotspur - %49
2- Manchester United - %45
3- Roma - %44
4- Athletic Bilbao - %43
5- Galatasaray - %41
6- Lazio - %40
7- Porto - %40
8- Real Sociedad - %36
9- Eintracht Frankfurt - %33
10- Slavia Prag - %36
18- Fenerbahçe - %21
32- Beşiktaş - %5