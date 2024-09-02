UEFA Avrupa Ligi'nde sıralama simüle edildi: İlk 8'de tek Türk takımı var!

02 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:01

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti.

3 büyük takımımızın yer aldığı sıralamada, bir takımımız direkt son 16 turuna yükselirken bir takımımız play-off turuna kaldı. Bir temsilcimiz ise lig aşamasında Avrupa kupalarına veda etti.

İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri:

(İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arasında kalan takımlar son 16 turu için play-off oynayacak. 25-36 arasındaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.)

1- Tottenham Hotspur - %49

2- Manchester United - %45

3- Roma - %44

4- Athletic Bilbao - %43



5- Galatasaray - %41

6- Lazio - %40

7- Porto - %40

8- Real Sociedad - %36

9- Eintracht Frankfurt - %33

10- Slavia Prag - %36

18- Fenerbahçe - %21



32- Beşiktaş - %5