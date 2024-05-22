UEFA Finallere ev sahipliği yapacak ülke ve stadyumları açıkladı

22 May 2024 19:37 - Güncelleme : 22 May 2024 19:40

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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.

Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.

FİNALLERİN EV SAHİPLERİ AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi:

2026: Budapeşte, Puskas Arena (Macaristan)

UEFA Avrupa Ligi:

2026: İstanbul, Tüpraş Stadyumu (Türkiye)

2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı (Almanya)

UEFA Konferans Ligi:

2026: Leipzig, RB Arena (Almanya)

2027: İstanbul, Tüpraş Stadyumu (Türkiye)