UEFA Finallere ev sahipliği yapacak ülke ve stadyumları açıkladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 May 2024 19:37 - Güncelleme : 22 May 2024 19:40
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalleri ise Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.
Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.
FİNALLERİN EV SAHİPLERİ AÇIKLANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi:
2026: Budapeşte, Puskas Arena (Macaristan)
UEFA Avrupa Ligi:
2026: İstanbul, Tüpraş Stadyumu (Türkiye)
2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı (Almanya)
UEFA Konferans Ligi:
2026: Leipzig, RB Arena (Almanya)
2027: İstanbul, Tüpraş Stadyumu (Türkiye)
Kaynak: tgrthaber.com.tr