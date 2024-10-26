UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor...
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, Avrupa'da yoluna devam ediyor... Türk takımlarının UEFA'dan kazandığı gelirler de belli olurken, Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım açıklandı. İşte Türk takımlarının sıralaması...
Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu.
İŞTE O RAKAMLAR:
1- Aston Villa - 36.8 milyon Euro
2- Liverpool - 36.5 milyon Euro
3- Manchester City - 34.8 milyon Euro
4- Monaco - 34.5 milyon Euro
5- Brest - 34.3 milyon Euro
6- Bayer Leverkusen - 34 milyon Euro
7- Inter - 33.7 milyon Euro
8- Sporting - 33.4 milyon Euro
9- Arsenal - 32.2 milyon Euro
10- Barcelona - 31.2 milyon Euro
37- Galatasaray - 12.6 milyon Euro
54- Fenerbahçe - 7 milyon Euro
72- Beşiktaş - 5.5 milyon Euro
103- Başakşehir - 3.8 milyon Euro
132- Trabzonspor - 1.2 milyon Euro