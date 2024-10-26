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UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor...

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:51
UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor...

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, Avrupa'da yoluna devam ediyor... Türk takımlarının UEFA'dan kazandığı gelirler de belli olurken, Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım açıklandı. İşte Türk takımlarının sıralaması...

Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe​, Galatasaray​, Beşiktaş​, Başakşehir​ ve Trabzonspor​'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu.

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 1. Resim

İŞTE O RAKAMLAR:

1- Aston Villa - 36.8 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 2. Resim


2- Liverpool - 36.5 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 3. Resim

3- Manchester City - 34.8 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 4. Resim


4- Monaco - 34.5 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 5. Resim


5- Brest - 34.3 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 6. Resim


6- Bayer Leverkusen - 34 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 7. Resim


7- Inter - 33.7 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 8. Resim


8- Sporting - 33.4 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 9. Resim


9- Arsenal - 32.2 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 10. Resim


10- Barcelona - 31.2 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 11. Resim

37- Galatasaray - 12.6 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 12. Resim


54- Fenerbahçe - 7 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 13. Resim


72- Beşiktaş - 5.5 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 14. Resim


103- Başakşehir - 3.8 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 15. Resim

132- Trabzonspor - 1.2 milyon Euro

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor... - 16. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçegalatasaraybeşiktaşbaşakşehirtrabzonspor

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