UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor...

26 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:51

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, Avrupa'da yoluna devam ediyor... Türk takımlarının UEFA'dan kazandığı gelirler de belli olurken, Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım açıklandı. İşte Türk takımlarının sıralaması...

Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe​, Galatasaray​, Beşiktaş​, Başakşehir​ ve Trabzonspor​'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu. İŞTE O RAKAMLAR: 1- Aston Villa - 36.8 milyon Euro

2- Liverpool - 36.5 milyon Euro 3- Manchester City - 34.8 milyon Euro

4- Monaco - 34.5 milyon Euro

5- Brest - 34.3 milyon Euro

6- Bayer Leverkusen - 34 milyon Euro

7- Inter - 33.7 milyon Euro

8- Sporting - 33.4 milyon Euro

9- Arsenal - 32.2 milyon Euro

10- Barcelona - 31.2 milyon Euro 37- Galatasaray - 12.6 milyon Euro

54- Fenerbahçe - 7 milyon Euro

72- Beşiktaş - 5.5 milyon Euro

103- Başakşehir - 3.8 milyon Euro 132- Trabzonspor - 1.2 milyon Euro