UEFA, Kerem Aktürkoğlu'nun golünü listeye aldı!
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 03:31 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 03:32
UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda karşısında durumu 4-2'ye getiren Kerem Aktürkoğlu'nun şık golü UEFA EURO 2024 resmi X hesabından paylaşılarak bu turun en iyi golüne aday gösterildi.
A Milli Takım'ın 4. golünü 90+5. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık aşırtmayla kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun bu enfes golü, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golüne aday oldu.
UEFA EURO 2024 resmi X hesabı duyuruyu "Kerem Aktürkoğlu'dan elit gol" ifadesiyle yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com