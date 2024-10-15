UEFA, Kerem Aktürkoğlu'nun golünü listeye aldı!

15 Ekim 2024 03:31 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 03:32

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda karşısında durumu 4-2'ye getiren Kerem Aktürkoğlu'nun şık golü UEFA EURO 2024 resmi X hesabından paylaşılarak bu turun en iyi golüne aday gösterildi.

A Milli Takım​'ın 4. golünü 90+5. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık aşırtmayla kaydeden Kerem Aktürkoğlu​'nun bu enfes golü, UEFA Uluslar Ligi​'nde 4. haftanın en iyi golüne aday oldu.

UEFA EURO 2024 resmi X hesabı duyuruyu "Kerem Aktürkoğlu'dan elit gol​" ifadesiyle yaptı.