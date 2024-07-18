UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Başakşehir'in rakibi belli oldu!
Son dakika haberi.. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi San Marino temsilcisi La Fiorita 1967 oldu.
Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri bir bir belli oluyor. RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi San Marino ekibi La Fiorita oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bugün oynanan rövanşta ise La Fiorita, normal süresini ve uzatma bölümlerini 1-0 önde kapattığı maçın sonunda penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak. RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.