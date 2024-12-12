UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 geçti!

12 Aralık 2024 22:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 22:46

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 yendi. İşte maçtan öne çıkan pozisyonlar ve goller...

UEFA Konferans Ligi​ 5. maçında RAMS Başakşehir​ ile Heidenheim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim’ı 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

61. dakikada Leo Scienza’nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak’ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach’ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Onur Ergün’ün pasında topla buluşan Piatek, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip attığı pasta arka direkte Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top kaleci Eicher’den döndü. Yaşanan karambolde Kemen’den seken topu önünde bulan Crespo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

30. dakikada sol kanattan Honsak’ın yaptığı ortada arka direkte Schöppner’in şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Altıpasa düşün topta Kerber’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kemen’in pasında topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.