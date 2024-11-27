UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Petrocub'la berabere kaldı: 90+6'da yıkıldı!

27 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 20:51

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaştı. Zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça çıktı. İşte detaylar...

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RAMS Başakşehir​, UEFA Konferans Ligi​'nin dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek​'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında henüz galip gelemeyen Başakşehir, 4 maç sonunda puanını 2 yaparken resmi karşılaşmalardaki galibiyet hasreti de 10 maça yükseldi. Petrocub ise 4 maç sonunda ilk puanını elde etmiş oldu.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 85 Berat Özdemir), Kemen, Pelkas (Dk. 71 Crespo), Keny (Dk. 79 Deniz Türüç), Piatek, Figueiredo (Dk. 79 Serdar Gürler - Dk. 85 Davidson))

Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo (Dk. 72 Bors), Platica (Dk. 87 Nihaev), Demian (Dk. 82 Caruntu), Ambros (Dk. 72 Jardan), Lupan (Dk. 46 Puscas)

Goller: Dk. 42 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 90+6 Bors (Petrocub)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Lungu, Dk. 83 Puscas (Petrocub), Dk. 63 Ba, Dk. 68 Pelkas, Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)