UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor! İşte maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla start alacak. İşte maç programı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Salzburg - Brest ve Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
19.45 Salzburg - Brest
19.45 Stuttgart - Sparta Prag
22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain
22.00 Bayer Leverkusen - Milan
22.00 Borussia Dortmund - Celtic
22.00 Barcelona - Young Boys
22.00 Inter - Kızılyıldız
22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP
22.00 Slovan Bratislava - Manchester City
Çarşamba
19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta
19.45 Girona - Feyenoord
22.00 Aston Villa - Bayern Münih
22.00 Dinamo Zagreb - Monaco
22.00 Liverpool - Bologna
22.00 Lille - Real Madrid
22.00 Leipzig - Juventus
22.00 Sturm Graz - Club Brugge
22.00 Benfica - Atletico Madrid