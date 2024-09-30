UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor! İşte maç programı

30 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:32

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla start alacak. İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları tamamlandı: Zirvedeki takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları tamamlandı: Zirvedeki takım belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Salzburg - Brest ve Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Salzburg - Brest

19.45 Stuttgart - Sparta Prag

22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain

22.00 Bayer Leverkusen - Milan

22.00 Borussia Dortmund - Celtic

22.00 Barcelona - Young Boys

22.00 Inter - Kızılyıldız

22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP

22.00 Slovan Bratislava - Manchester City

Çarşamba

19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta

19.45 Girona - Feyenoord

22.00 Aston Villa - Bayern Münih

22.00 Dinamo Zagreb - Monaco

22.00 Liverpool - Bologna

22.00 Lille - Real Madrid

22.00 Leipzig - Juventus

22.00 Sturm Graz - Club Brugge

22.00 Benfica - Atletico Madrid