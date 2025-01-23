UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta yapılan 9 maçla sona erdi. İlk 8'de yer almaları garantilenen Liverpool ile Barcelona, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası 9 maçla tamamlandı.
Manchester City'yi konuk eden Paris Saint Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı.
İşte gecenin sonuçları:
Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0
Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1
Paris Saint Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2
Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1
Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0
Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0
Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0
Milan (İtalya)-Girona (İspanya): 1-0
LIVERPOOL VE BARCELONA SON 16 TURUNDA
Liverpool ile Barcelona, Devler Ligi'nde adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 7'de 7 yapan Liverpool, haftayı lider geçti.
Liverpool'u 18 puanla Barcelona takip etti.
İki ekip de ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.