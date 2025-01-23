Tgrt Haber
Haberler>Futbol>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ocak 2025 07:20 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:32
UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta yapılan 9 maçla sona erdi. İlk 8'de yer almaları garantilenen Liverpool ile Barcelona, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası 9 maçla tamamlandı.

Manchester City'yi konuk eden Paris Saint Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları - 1. Resim

İşte gecenin sonuçları:

Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0

Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1

Paris Saint Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2

Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1

Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0

Milan (İtalya)-Girona (İspanya): 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları - 2. Resim

LIVERPOOL VE BARCELONA SON 16 TURUNDA

Liverpool ile Barcelona, Devler Ligi'nde adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 7'de 7 yapan Liverpool, haftayı lider geçti.

Liverpool'u 18 puanla Barcelona takip etti.

İki ekip de ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...