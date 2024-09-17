UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk gecesi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahne alıyor

17 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:10

UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni formatıyla başlıyor. Bu akşam 19.45’te Kenan Yıldız’lı Juventus, PSV’yi konuk ederken Halil Umut Meler’in yöneteceği maçta Arda Güler’li Real Madrid, 22.00’de Stuttgart’ı konuk edecek. Türk yıldızların sahne alacağı zorlu maçların hangi kanaldan yayınlanacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Bu akşam TRT 1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Bu akşam TRT 1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilklerin yaşanacağı yeni sezon bu akşam resmen başlıyor.

32 takımlı 8 gruplu formatın tarih olduğu, 36 takımın tek bir ligde 8 farklı takımla karşılaştığı Devler Ligi’nde açılışı, Türkler yıldızlar yapacak.

AÇILIŞI KENAN YILDIZ​ YAPACAK

Bu haftaya özel ilk kez perşembe günü de maçların oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde saatler 19.45’i gösterdiğinde Kenan Yıldız’lı Juventus​, sahasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven​'u konuk edecek.

ARDA GÜLER​ 22:00'DE SAHADA

22.00’de son şampiyon Arda Güler’li Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Almanya’dan Stuttgart’ı ağırlayacak. İspanya’da oynanacak maçta Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MAÇLAR TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK

Her iki karşılaşma da Tabii Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

TRT 1’den bugün şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmalar ise 19.45’te Young Boys-Aston Villa ve 22.00’de Bayern-Dinamo Zagreb olacak.